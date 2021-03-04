Варшава, , 18:05 — REGNUM В Польской народной партии не рассматривают вариант объединения оппозиции к парламентским и президентским выборам, чтобы увеличить шансы на победу. Об этом заявил заместитель председателя Польской народной партии Дариуш Климчак в интервью Polskie Radio 24.

«Не могут уместиться разные люди, которые совершенно по-разному смотрят на развитие нашей страны, в одной организации, поэтому эта идея изначально провальная», — заявил Климчак.

По мнению политика, объединение оппозиционных партий возможно только в отдельные блоки, например, в консервативно-христианский и леволиберальный, но никак не в виде объединения в единую структуру.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине февраля политик и экс-премьер-министр Польши Лешек Миллер призвал все оппозиционные силы республики объединиться, назвав это «единственным шансом вырвать власть из рук правых».