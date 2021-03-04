Пекин, , 18:05 — REGNUM Вопрос о реформе избирательной системы Гонконга будет рассмотрен Всекитайским собранием народных представителей (парламент), сообщает 4 марта Синьхуа.

Проект реформы будет рассмотрен на четвёртой сессии парламента.

Напомним, руководство Гонконга осуществляет главный министр администрации, избираемый Комитетом по выборам главного министра администрации Гонконга. В комитет входят 800 членов.

Остальные госслужащие Гонконга исполнительной и законодательной ветвей власти назначаются главным министром администрации или выбираются избирателями.

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