Санкт-Петербург, , 18:08 — REGNUM В Петербурге демонтируют промышленное здание — так называемый Кушелевский холодильник — где располагался завод по производству мороженого и замороженных продуктов «Петрохолод». Корпуса были возведены в 1930-х годах, градозащитники подали заявку в комитет по охране памятников (КГИОП) на включение его в реестр объектов культурного наследия, но опоздали.

Как сообщили в движении «Живой город», заявку в КГИОП направила магистр факультета свободных искусств и наук СПбГУ Алина Заляева 17 февраля. Она полагает, что с этого момента любые работы на объекте должны были быть приостановлены или предотвращены, до решения КГИОП о включении здания в реестр или отказе в таковом, по п. 4 ст. 36 закона 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия…». Однако в комитете с этим не согласились.

Компания «СносСтройИнвест» начала крушить холодильник 28 февраля. Собственником зданий и земли является ООО «Петрохолод». Еще 8 февраля по запросу компании КГИОП оповестил, что здание не является памятником и никак не охраняется. Госстройнадзор также считает снос законным, службу уведомили о демонтаже 20 января.

Бывший владелец и основатель «Петрохолода» Бадри Какабадзе ранее продал компанию структурам, связанным с «НБК-Строительство» предпринимателя Андрея Скоблова, уточняет «Фонтанка». В итоге компанию возглавил бывший директор Центра государственной экспертизы Владислав Еремин, которого в 2018 году суд признал виновным в злоупотреблении должностными полномочиями на посту главы Госэкспертизы.

«Никакого упоминания о том, что эти здания — памятники и имеют какую-либо ценность, нет. По нашему запросу мы получили выписку из реестра на каждую литеру о том, что все эти здания не являются объектами культурного наследия и не находятся в охранной зоне», — цитирует его издание.

По словам Какабадзе, торговые марки «Петрохолода» теперь будут производиться в Вологде, в Петербурге сотрудников производства распустили, сохранив только отдел продаж. При этом продавать мороженое будет компания «Петроайс», которая на 99,9% принадлежит кипрской «Севей холдингс лимитед».