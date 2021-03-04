Челябинск, , 18:03 — REGNUM В Октябрьском районе Челябинской области депутат Крутоярского сельского поселения лишился мандата. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Основанием для этого стало представление прокуратуры. А поводом для него послужило то, что народный избранник не предоставил сведений о доходах и имуществе за 2019 год.

За непредоставление этих данных законодательство предусматривает лишение полномочий. Прокуратура внесла председателю совета депутатов соответствующее представление. И на внеочередном заседании депутаты удовлетворили это представление.