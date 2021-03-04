Тамбов, 4 марта, 2021, 18:03 — ИА Регнум. Тамбовской области Фондом президентских грантов до 1 июня будут выделены дополнительные средства, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. По объёму поддержки регион занимает шестое место среди 18 субъектов ЦФО.

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Размер дополнительной поддержки составит 18,5 млн рублей. Эти средства пойдут на поддержку некоммерческих организаций региона в виде субсидий и грантов. В ближайшее время администрации области предстоит заключение договора с фондом и организация конкурса по их распределению.

Средства выделены Тамбовской области в рамках конкурса Фонда президентских грантов по софинансированию проектов НКО в регионах. По объёму поддержки регион занимает шестое место среди 18 субъектов ЦФО и третье место по Центрально-чернозёмному району.

«Мы понимаем, что участие в этом конкурсе Фонда президентских грантов было не обязанностью, а правом администрации области. Ведь с участием в этом конкурсе и столь значимой победой у области появятся не только дополнительные средства, но и новые обязанности», — сказал директор ресурсного центра некоммерческих организаций и общественных инициатив «Гарант» Антон Бибаров-Государев.

Он поблагодарил губернатора Тамбовской области Александра Никитина за решение поддержать «третий сектор"в непростых социально-экономических условиях, а его команду — за проделанную работу, компетентность и профессионализм.

Напомним, что в первом конкурсе Фонда президентских грантов поддержку получили 11 тамбовских НКО на 22,5 млн рублей. Сейчас продолжается приём заявок на второй конкурс этого года, он продлится до 15 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, Фонд президентских грантов выделил 1,6 млрд рублей на увеличение поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в регионах России.