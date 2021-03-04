Ханты-Мансийск, , 18:03 — REGNUM В Нижневартовске (ХМАО) бывшего начальника городского управления Пенсионного фонда РФ по подозревают в получении взятки в размере трёх миллионов рублей. Об этом сообщает СУ СКР по ХМАО.

По данным следствия, бывший руководитель отделения ПФР в 2015 году получил взятку в три миллионов рублей за снижение с 40% до 20% тарифных санкций за неисчесление и неуплату одним из ООО страховых взносов в размере свыше 67 млн рублей. В результате ООО был назначен штраф 13 млн рублей вместо 26 млн.

Экс-начальнику управления Пенсионного фонда РФ предъявлено обвинение по ч.6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).