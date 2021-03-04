Токио, , 18:03 — REGNUM В образах, взятых на астероиде Итокава, обнаружены вода и органические вещества, сообщает 4 марта издание «Популярная механика».

Группа ученых из Британии, Японии, Франции и США исследовала образцы почвы, полученные во время первой миссии Японского агентства аэрокосмических исследований (Jaxa) «Хаябуса» в 2010 году.

В образцах были обнаружены вода и органические вещества, в частности, полиароматический углерод и нанокристаллический графит, которые образовались на самом астероиде. Исследователи считают, что космическое тело химически эволюционировало в течение миллиардов лет, объединяя жидкий и органический материал.

Это исследование, заявляют ученые, доказывает, что астероиды S-типа, к которым относится и астероид Итокава, содержат «сырые ингредиенты жизни».

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