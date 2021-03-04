Москва, , 18:02 — REGNUM В России определенно назрела необходимость введения налога для иностранных IT-компаний. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 марта заявил директор «Центра стратегий и программ» института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Павел Рудник. Так он прокомментировал ту новость, что власти РФ задумались о том, чтобы взимать дополнительную плату с международных IT-компаний, которые пользуются данными граждан РФ и формируют рекламную политику на территории Российской Федерации.

«В целом эта инициатива определённо назрела, — сказал Рудник. — Во многих ведущих странах такого рода меры уже давно приняты. Реклама — это огромный рынок. Если вы посмотрите на публичные отчёты глобальных корпораций, например Google, Facebook, вы увидите, что это один из основных источников дохода для таких компаний. При этом, поскольку штаб-квартиры этих корпораций находятся за рубежом, соответствующие налоги они платят в иностранных юрисдикциях, преимущественно в США. Вместе с тем мы понимаем, что эти доходы формируются за счёт рекламной аудитории во многих странах мира, в том числе и в России. Согласитесь, было бы очень странно не облагать налогами доходы от рекламы, осуществляемой на территории России».

Поэтому, как полагает Рудник, вполне естественно, что российские власти планируют введение так называемого «цифрового налога».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что против введения налога для иностранных IT-компаний активно выступают США, поскольку там сосредоточено большинство цифровых гигантов.

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