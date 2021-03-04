Москва, , 17:59 — REGNUM Несмотря на то, что в прошедшем 2020 году расходы граждан РФ, в том числе на услуги ЖКХ, выросли, есть способ сделать так, чтобы платежи за тепло и электричество не только не росли, но даже снижались. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 4 марта в рамках круглого стола на тему «Возможно ли платить меньше за услуги ЖКХ, и что для этого нужно сделать» заявил председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

«2020 год был достаточно трудным. Люди, с одной стороны, очень сильно потеряли в доходах, а с другой стороны, мы все еще много сидели дома и жгли свет. И конечно, расходы на ЖКХ выросли. Это факт, с которым многие люди столкнулись. Возникли ножницы — доходы снижаются, а расходы растут, — заявил Нечаев. — Надо сказать, что в РФ уже все привыкли к тому, что расходы на ЖКУ растут. В 1990-е годы это во многом было связано с тем, что была очень высокая инфляция. Всех нас приучили к тому, что тариф может двигаться по-разному, но платежка будет расти. В 2021 году платеж вырастет на 5%. И это еще подается как достаточно большое завоевание».

При этом Нечаев призвал не забывать, что потребительский сектор, производители товаров и услуг привыкли держать цены, несмотря на валютные взлеты, а иногда даже снижать их. Это объясняется тем, что они держатся за своих потребителей.

«К сожалению, коммунальный сектор к этому не очень привык, там очень много монополизма, — сказал Нечаев. — И эта ситуация низкой конкуренции приучила всех к тому, что цены могут только расти. Однако мы нашли умное решение, которое позволяет снизить цены на 20−25%».

По словам лидера «Новых людей», и жители домов, и управляющие компании выиграют, если будут инвестировать в энергосбережение. «Можно делать такие ремонты, которые повысят энергосбережение, расходы снизятся, и тогда можно будет снизить и платеж», — пояснил он.

Как полагает Нечаев, те, кто возьмет в свои руки управление своим домом, должны получить поддержку государства. «В частности, необходимо снижать налог на имущество для тех, кто провел энергосберегающую реконструкцию, либо для тех, кто уже строит энергосберегающие дома. И это такое долгосрочное поощрение людей, застройщиков к тому, чтобы мы шли в сторону «зеленой» энергетики и не тратили лишние природные ресурсы», — объяснил Нечаев.

Политик добавил, что повышение качества жизни людей должно быть приоритетом для государственных деятелей. «В этом я вижу задачу политической партии. Мы часто считаем, что политика — это критиковать и ругаться. А политика — это про жизнь людей. И я очень рад, что мы находим такие решения», — сказал Нечаев.

С ним согласился первый заместитель председателя комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами ОП РФ Артем Кирьянов.

Кредиты на капремонт и адресная помощь

В свою очередь, председатель комитета по жилищной политике и ЖКХ партии «Новые люди», доцент департамента менеджмента и инноваций финансового университета при правительстве РФ Станислав Шубин рассказал, что необходимо развивать механизм долгосрочного кредитования капитального ремонта.

«Мы с вами каждый месяц платим за капитальный ремонт. Это обязательная строка в платежке. Но чтобы провести у себя в доме капитальный ремонт, мы должны накопить определенную сумму денег, которая обычно немаленькая. Если мы разовьем механизм долгосрочного кредитования, когда люди берут кредит и реализуют энергосберегающие мероприятия, то они смогут без увеличения платежа понизить свою оплату коммунальных услуг за счет роста энергоэффективности», — сказал Шубин.

Также партия предлагает развивать энергосервис, стимулировать собственников быть ответственными за свое имущество.

«Мы предлагаем разработать азбуку энергосбережения, которая бы рассказывала собственникам, что они должны сделать чтобы меньше тратить на эксплуатацию своего жилища», — добавил эксперт. Если собственники жилья будут знать, на что они тратят деньги, они будут выбирать для покупки энергоэффективные здания. И это мотивирует застройщиков создавать такие дома.

Также, по мнению эксперта, нельзя забывать об адресной поддержке тех семей, для которых платежи по ЖКХ являются существенной частью семейного бюджета.

Алексей Нечаев отметил, что в России очень много людей, которые живут бедно, и для них снижение платежей по ЖКХ особенно актуально.

«Мы видим, что старая инфраструктура, доставшаяся в наследство от СССР, заканчивает существование. Где-то в промышленности произошло обновление основных фондов и осовременивание. А если говорить о ЖКХ, то там такие изменения произошли фрагментарно. В целом мы «доедаем» советское наследие. Мы приближаемся к очень сложной точке и не можем игнорировать эту сферу», — заключил он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 4 марта состоялся круглый стол на тему «Возможно ли платить меньше за услуги ЖКХ, и что для этого нужно сделать».