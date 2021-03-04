Мурманск, , 17:59 — REGNUM Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области включили в Единый государственный реестр юридических лиц. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор региона Андрей Чибис заявил, что создание ведомства отражают задачу нового министерства — закрепить подтверждённое на федеральном уровне лидерство Мурманской области в арктической повестке России.

«Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области в одной точке сосредоточит все то, что требует экономического роста. А применительно к нашему региону речь фактически идет о развитии арктических проектов. Ключевая задача министерства — добиться чёткой и скоординированной работы по увеличению количества инвесторов, объёма инвестиций в экономику Мурманской области», — заявил он.

Возглавит новую властную структуру Татьяна Русскова, в данный момент министр экономического развития Мурманской области.

Как сообщало ИА REGNUM, о создании министерства развития Арктики губернатор Чибис заявил еще в январе 2021 года. Ведомство объединит в себе функции министерства экономического развития и министерства инвестиций.