Мурманск, 4 марта 2021, 17:59 — REGNUM Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области включили в Единый государственный реестр юридических лиц. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Губернатор региона Андрей Чибис заявил, что создание ведомства отражают задачу нового министерства — закрепить подтверждённое на федеральном уровне лидерство Мурманской области в арктической повестке России.
Возглавит новую властную структуру Татьяна Русскова, в данный момент министр экономического развития Мурманской области.
Как сообщало ИА REGNUM, о создании министерства развития Арктики губернатор Чибис заявил еще в январе 2021 года. Ведомство объединит в себе функции министерства экономического развития и министерства инвестиций.