Нью-Йорк, США, 4 марта 2021, 17:58 — REGNUM Телеканал The CW выложил в сеть новый трейлер седьмого сезона сериала «Флэш». Ролик был опубликован 4 марта на YouTube-канале компании.
Видео получило название «Сердце» (Heart). Таким образом создатели шоу напомнили о человеческих качествах главного героя Барри Аллена, роль которого исполняет Грант Гастин.
В седьмом сезоне «Флэша» Аллен выйдет из криогенного сна, чтобы остановить Зеркального Мастера (Ева МакКаллох). Первая серия седьмого сезона вышла на The CW 3 марта 2021 года.
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