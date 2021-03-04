Варшава, , 17:56 — REGNUM Компания AstraZeneca перенесла сроки поставок вакцин от COVID-19 в Польшу. Об этом 4 марта председатель Государственного агентства стратегических резервов Польши Михал Кучмеровский сообщил журналистам Polskie Radio 24.

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По его словам, компания должна была 4 марта поставить вакцины в количестве 62 тысяч.

«Это абсолютно скандальная ситуация. Мы уже распределили эти вакцины для использования, но компания в самый последний момент сообщила нам о переносе поставок на следующую неделю. Причиной этому послужили какие-то формальные проблемы с выпуском определенной партии вакцин», — заявил Кучмеровский.

Он добавил, что следующая поставка вакцины Pfizer ожидается в понедельник, 8 марта, согласно графику. При этом, пока нет точной даты доставки вакцины Moderna. «У нас очень большая надежда, что эти компании нас не подведут, иначе проблемы с вакцинацией будут продолжаться», — отметил руководитель государственного агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, сложности с поставками вакцин уже привели Варшаву к заинтересованности китайской вакциной от COVID-19. Так, 1 марта состоялся телефонный разговор между президентом Польши Анджеем Дудой с китайским лидером Си Цзиньпином по поводу возможных закупок Варшавой китайских вакцин от коронавируса.