Оттава, , 18:31 — REGNUM Сотни жертв сексуального насилия и неправительственные организации призвали власти Канады начать «полное уголовное расследование» касательно MindGeek, компании, контролирующей деятельность Pornhub. Об этом 4 марта сообщает The Canadian Press.

В комитет по этике палаты общин было направленно письмо с просьбой начать уголовное расследование против MindGeek. Обвиняемые считают, что компания неоднократно нарушила законы о защите детей, а также распространяла интимные фотографии без согласия владельцев.

Напомним, что в последние месяцы MindGeek неоднократно подвергалась критике за отсутствие фильтрации незаконного материла и распространение видео сексуальной эксплуатации.