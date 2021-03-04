Киев, , 17:50 — REGNUM Юрий Витренко, являющийся на Украине исполняющим обязанности министра энергетики, сможет без назначения Верховной радой официально стать главой минэнерго, сообщили 4 марта в офисе украинского президента Владимира Зеленского.

Соответствующий закон 4 марта подписал Зеленский.

Согласно этому решению главы государства, «исключаются ограничения относительно исполнения первым заместителем министра или заместителями министра (если должность министра является вакантной) отдельных полномочий министра».

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Напомним, этот закон был принят Верховной радой 23 февраля. Закон принят после того, как депутаты учли вносимые ранее предложения Зеленского.

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