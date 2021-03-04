Москва, , 17:49 — REGNUM В Москве работающая в метрополитене система видеоаналитики позволила задержать 964 человека. Об этом 4 марта сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы.

Среди задержанных, уточнили в пресс-службе, были насильники, убийцы, наркоторговцы, а также другие разыскиваемые преступники, например, воры и мошенники.

«Часто преступники пытаются затеряться в 20-миллионном мегаполисе, но умная система в метро мгновенно опознаёт их», — рассказали в департаменте, отметил, что сигнал сотрудникам полиции поступает в течение трёх секунд.