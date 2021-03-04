Подольск, Московская область, , 17:57 — REGNUM 34-летней жительнице Подмосковья предъявлено обвинение по делу о смерти ребёнка по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинении смерти по неосторожности»). Об этом 4 марта сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

По версии следствия, женщина закрыла трёхлетнюю девочку одну в квартире, где были газовая плита и зажигалка. В итоге в помещении случился пожар, от которого ребёнок погиб.

Отмечается, что обвиняемая ранее неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка. На данный момент суд избрал ей меру пресечения в виде запрета определенных действий.

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