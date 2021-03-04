Вашингтон, , 17:44 — REGNUM Студия CI Games опубликовала новый трейлер игры Sniper Ghost Warrior Contracts 2. Ролик был выложен 4 марта на YouTube-канале компании.

Релиз игры состоится 4 июня 2021 года. Разработчики отметили, что она станет самой сложной в истории популярной серии и предоставит геймерам возможность пройти захватывающую однопользовательскую кампанию.

В Sniper Ghost Warrior Contracts 2 игрокам предложат исследовать пять масштабных локаций, по сюжету, действие игры происходит на Ближнем Востоке. Перед главным героем, в частности, будут ставить задачи по ликвидации целей, находящихся на расстоянии более 1 тыс. метров. Стоит отметить, что это будет уже шестая игра CI Games выпущенная в рамках франшизы Sniper.

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