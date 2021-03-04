Москва, , 17:41 — REGNUM Дефицит инкубационных яиц может повысить себестоимость производства в РФ мяса птицы и яиц до 1,5%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 марта заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ибрагим Рамазанов. Так он прокомментировал информацию о том, что в РФ из-за дефицита инкубационных яиц могут упасть объемы производимого мяса птицы.

«Производственные мощности племенного и репродуктивного птицеводства в РФ достаточно развиты для обеспечения внутренних потребностей данной продукцией более чем на 96%, — сказал Рамазанов. — Число птицеводческих хозяйств, импортирующих яйца, небольшое. Причинами некоторого дефицита инкубационных яиц, вероятнее всего, являются сокращение их производства в некоторых птицеводческих хозяйствах на юге России по причине птичьего гриппа, а также смещение потребительского спроса на мясные продукты в сторону мяса птицы как альтернативы свинине, говядине и другим видам более дорогих мясных продуктов по причине падения реальных доходов населения за период пандемии».

Как пояснил Рамазанов, дефицит инкубационных яиц может повысить себестоимость производства мяса птицы и яиц до 1,5%.

«Подобное положение дел может сохраняться несколько месяцев. В настоящее время ситуация находится на стадии стабилизации, и, скорее всего, потребители не успеют отреагировать на некоторый рост цен на мясо птицы и яиц», — пояснил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, дефицит и увеличение цен на инкубационные яйца может привести к сокращению выпуска мяса птицы некоторыми российскими производителями.

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