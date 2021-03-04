Электросталь, Московская область, , 17:43 — REGNUM В подмосковной Электростали возбуждено уголовное дело по факту получения ребёнком травмы головы из-за упавшей с крыши дома наледи. Об этом сообщатся на сайте Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

ЧП произошло 9 февраля 2021 года. В тот день в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в одну из местных больниц доставлен 12-летний ребенок с черепно-мозговой травмой. Повреждения несовершеннолетний получил в результате падения на него наледи с крыши дома.

По версии следствия, неустановленные лица из числа руководства жилищной компании, осуществляющей оказание услуг по обслуживанию и очистки кровли дома, достоверно знали, что на стыке кровли имеется фрагмент льда и умышленно уклонились от обязанности своевременно очистить ее от наледи. На данный момент в подмосковном ГСУ СК России возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

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