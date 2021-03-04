Красногорск, , 17:41 — REGNUM С начала 2021 года выплату на покупку предметов и средств для ухода за новорожденными в Подмосковье получили 8357 семей. Об этом 4 марта сообщается на сайте правительства Московской области.

Министр социального развития региона Ирина Фаевская напомнила, что эта мера поддержки предоставляется на каждого рождённого ребенка. Средства начисляются на счёт заявителя в течение десяти рабочих дней.

«Денежная выплата в размере 20 тысяч рублей на приобретение средств для ухода за новорожденными детьми предоставляется гражданам России при условии государственной регистрации рождения ребенка органами записи актов гражданского состояния Московской области», — заявила Фаевская.

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