Вашингтон, 4 марта, 2021, 17:32 — ИА Регнум. Меган Маркл обвинила Букингемский дворец в клевете и сообщила, что она и принц Гарри не собираются молчать, если о них «увековечивают ложь». Об этом 4 марта пишет BBC со ссылкой на интервью Опры Уинфри.

Northern Ireland Office Принц Гарри и Меган Маркл

В интервью, которое семейная пара дала одной из самых знаменитых и богатых публичных персон США — ведущей Опре Уинфри, Меган задали вопрос о том, как она отнеслась к реакции дворца на беседу с ведущей.

«Я не понимаю, как можно было ожидать, что по прошествии всего этого времени мы все равно будем молчать, при том, что «Фирма» пытается активно увековечить ложь о нас», — добавила Меган.

Отметим, что герцогиня назвала Букингемский дворец «Фирмой», чем сравнила их с некой «бандой».

Напомним, что сразу после первого рекламного трейлера интервью, которое должны показать уже в это воскресенье, 7 марта, сотрудники Букингемского дворца обвинили Меган в издевательствах.

Газета The Times опубликовала письмо, где утверждается, что на герцогиню поступали жалобы еще в то время, когда она формально считалась высокопоставленным членом королевской семьи.