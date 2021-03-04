Москва, , 17:29 — REGNUM Против введения налога для иностранных IT-компаний активно выступают США, поскольку там сосредоточено большинство цифровых гигантов, в то время как для России это решение необходимо, и вопрос состоит только в сроках. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 марта заявила старший научный сотрудник лаборатории развития налоговой системы института прикладных экономических исследований РАНХиГС Елена Минина. Так она прокомментировала новость о том, что в правительстве РФ заговорили о новом налоге для международных IT-компаний.

«Вопрос введения налога с доходов цифровых компаний, получаемых на территории стран-потребителей, должен был обсуждаться по инициативе ОЭСР еще в 2020 году, но принятие консенсуального решения было отложено на середину 2021 года, — сказала Минина. — Налог, который может быть введен сейчас в каждой отдельно взятой стране, будет временным односторонним решением, которое может быть отменено после достижения общего соглашения на международном уровне».

Как пояснила эксперт, против введения нового налога активно выступают США, поскольку в Америке сосредоточено большинство цифровых гигантов.

«Для России же подобное решение необходимо. Вопрос состоит только в сроках, — сказала Минина. — Введение цифрового налога в России приведет к тому, что на первом этапе облагаться будут только две крупнейшие цифровые компании. При ставке 2% налоговые поступления составят почти 1,5 млрд рублей, но это приблизительные значения, поскольку отсутствуют открытые исходные данные по России. В дальнейшем при изменении порога по доходам, установленного в России, число облагаемых компаний будет расти, а при выборе в пользу обложения налогом прибыли (а не количества скачиваний) ставка должна быть значительно выше 2−3%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, власти РФ раздумывают о взимании дополнительной платы с международных IT-компаний, которые пользуются данными граждан РФ и формируют рекламную политику на территории России.

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