Москва, , 17:28 — REGNUM На 70,6% сократилось количество поездок российских граждан за рубеж в 2020 году — по сравнению с 2019 годом, сообщает «АиФ».

Больше половины всех поездок 2020 года пришлось на I квартал — до объявления пандемии и коронавируса и закрытия границ. Больше всего сократилось количество поездок в Турцию, Финляндию, Китай и Казахстан.

Напомним, страны стали закрытвать границы после объявления пандемии коронавируса в марте 2020 года.

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