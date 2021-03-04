Варшава, , 17:24 — REGNUM Решение Суда ЕС, осуждающее судебную реформу в Польше, демонстрирует «стремление Брюсселя превратить Евросоюз из международной организации в единую федерацию». Об этом 4 марта заявил профессор политологии из Люблинского католического университета Аркадиуш Яблоньский в эфире Polskie Radio 24.

«Когда право и законы международного союза пытаются ставить выше национального права и национального суверенитета — это уже не союз независимых стран, а претензия на федерализацию. Но Евросоюзу не позволят стать федерацией большинство европейских стран и их население», — уверен политолог.

Профессор также заявил, что обладает социологическими данными, которые демонстрируют нежелание элит и населения европейских стран делиться своим суверенитетом с Брюсселем.

«Решение Суда ЕС должно быть не просто подвергнуто сомнению, но и быть отменено, потому что оно нарушает договоры Союза, тем самым отрицает их действие и дискредитирует всю интеграцию», — уверен Яблоньский.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта Суд Евросоюза (CJEU) признал итоги судебной реформы в Польше противоречащими законам и нормам Европейского союза.