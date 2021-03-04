Ярославль, 4 марта, 2021, 17:24 — ИА Регнум. В Ярославле возбуждено уголовное дело за некачественный ремонт Добрынинского путепровода. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Уголовное дело возбуждено по статье «Превышение должностных полномочий».

Ремонт Добрынинского путепровода

По данным ИА REGNUM, полномочия превысил сотрудник «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» города Ярославля. Оно являлось заказчиком работ по капремонту объекта. Должностное лицо согласовало изменения в документацию путепровода без проведения госэкспертизы.

Стоит отметить, что в УМВД обратился губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Это произошло после того, как часть моста стала разрушаться и её эксплуатация была запрещена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года в «Агентстве» прошли обыски и выемки документов, связанных с возможными нарушениями в ходе реконструкции путепровода.

Как считает следствие, итогом действий должностного лица стало некачественное исполнение самих работ. Путепровод до сих пор полностью не введен в эксплуатацию. Санкция данной статьи уголовного кодекса предусматривает наказание от 3 до 10 лет лишения свободы.

Ремонт путепровода проходил по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги».