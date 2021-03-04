Москва, , 17:24 — REGNUM Дисквалифицированная на 10 лет российская фигуристка Мария Сотскова нарушила 3 пункта антидопинговых правил. Об этом 4 марта сообщается на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Федерация фигурного катания на коньках РФ на основании и во исполнение решения дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА приняла решение дисквалифицировать Сотскову Марию на 10 лет за нарушение пунктов 2.1, 2.2, 2.5 общероссийских антидопинговых правил, — с 6 апреля 2020 г.», — отмечается в сообщении.

3 марта исполком ФФККР вынес вердикт на основании решения дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА о дисквалификации Сотсковой на 10 лет, до 5 апреля 2030 г.

Как отметил президент ФФККР Александр Горшков, в организме фигуристки был обнаружен фуросемид.

Сотскова завоевала бронзу на ЧР-2017 и серебро на ЧР-2018. Является победительницей Финала юниорского Гран-при сезона — 2013/14, серебряным призером ЧМ среди юниоров и юношеских Олимпийских игр сезона — 2015/16.