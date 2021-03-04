Москва, , 17:22 — REGNUM Глава РВИО Владимир Мединский обрушился с критикой на решение совета депутатов района Хамовники о недопущении установки памятника маршалу Малиновскому рядом со зданием Министерства обороны РФ. Соответствующие заявления он сделал в ходе заседания Научного совета РВИО.

«Рядом со зданием центра Минобороны было подобрано место для установки памятника Василевскому. Где, как не там? Тактичное, хорошее место. Хороший проект. Это памятник эпохе и коллективу. Совет депутатов района Хамовники — не хочу говорить об их партийной принадлежности — считает, что не место в Хамовниках Василевскому, что нужно его поставить за МКАД, чтоб его не видели», — сказал Мединский.

Он напомнил о законодательстве Москвы, согласно которому, помимо решения Мосгордумы, которое уже есть, должно быть согласие местных депутатов: «Я просто этого не понимаю. Я видел истеричное выступление Сергея Митрохина, но не понял, что он имеет в виду. Причём ничего конкретного не предлагается в ответ. Несколько человек узурпировали власть района. Я сам житель этого района, я там прописан — но меня не спрашивали. Памятник уже стоит на складе, должен был открываться в декабре».