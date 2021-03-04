Динский район, Краснодарский край, , 17:22 — REGNUM Пятилетняя девочка погибла под высыпанной из грузовика земляной смесью в Динском районе Краснодарского края. В отношении 40-летнего водителя КамАЗа возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Сообщили 4 марта в пресс-службе СУ СКР по региону.

Трагедия произошла вечером 2 марта в станице Старомышастовской. Как предварительно установлено следствием, водитель на автомобиле КамАЗ осуществлял доставку перегноя во двор частного дома по улице Садовой. Во время выгрузки во дворе рядом с грузовиком гуляла пятилетняя дочь хозяина дома.

«Подозреваемый не убедился в отсутствии в зоне выгрузки посторонних лиц, в результате чего выгружаемая земляная смесь засыпала ребенка. Через непродолжительное время родители, не найдя девочку, стали самостоятельно ее искать. В ходе поисков она была обнаружена без признаков жизни под завалом земляной смеси», — уточнили в СК.

Причиной смерти девочки стала асфиксия — она задохнулась. Следователи устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.