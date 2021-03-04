Тюмень, , 17:21 — REGNUM Тюменский многопрофильный клинический центр «Медицинский город» по решению Арбитражного суда Тюменской области возвращает деньги за долечивание пациентов в гостинице, принадлежащей ООО «Моремед+», по частям. Об этом сообщает портал 72.ru.

«Медицинский город» проинформировал Фонд обязательного медицинского страхования, которому должен более 18 млн рублей, о намерении исполнить решение суда не позднее сентября 2021 года.

«Исполнение осуществляется за счёт средств учреждения, полученных от приносящей доход деятельности», — сообщили изданию в «Медгороде».

Напомним, в середине 2019 года в «Медгороде» разразился коррупционный скандал. В последствии бывший руководитель медучреждения Андрей Кудряков оказался на скамье подсудимых. Выяснилось, что у «Медгорода» был заключён контракт с гостиницей «Море», где якобы долечивались онкологические больные. Однако «Море» не было оснащено должным оборудованием и персоналом для специализированной помощи онкобольным. А деньги на пациентов исправно перечислялись на постояльцев гостиницы из Территориального фонда обязательного медстрахования. Сейчас за грехи бывшего руководства расплачивается «Медицинский город», который с начала 2021 года поднимал расценки на свои платные услуги. После чего вновь разразился скандал, ведь на часть услуг цены выросли в несколько раз. В итоге экономист медучреждения уволилась по собственному желанию.

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