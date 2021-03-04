Касимовский район, , 17:27 — REGNUM Отмены строительства асфальтового завода пытаются добиться жители деревни Клетино Касимовского района Рязанской области. Видео стихийного митинга появилось 4 марта в социальных сетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Местные активисты считают, что производство асфальта канцерогенно и может вызвать различные заболевания, в том числе онкологические. Жители считают, что временный завод останется в их деревне надолго. На встречу к протестующим приезжал глава администрации района Герман Боков.

«Во-первых, это не завод, а мобильная установка для производства асфальто-бетонной смеси, не содержащей битума. После монтажа проведут экологическую экспертизу, и если она покажет нарушения — установка работать не будет», — рассказал глава района издательству «Пресса».

Временный завод установила белорусская фирма, выигравшая торги на ремонт 24 километров дороги в Касимовском районе.