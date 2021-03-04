Касимовский район, 4 марта 2021, 17:27 — REGNUM Отмены строительства асфальтового завода пытаются добиться жители деревни Клетино Касимовского района Рязанской области. Видео стихийного митинга появилось 4 марта в социальных сетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Местные активисты считают, что производство асфальта канцерогенно и может вызвать различные заболевания, в том числе онкологические. Жители считают, что временный завод останется в их деревне надолго. На встречу к протестующим приезжал глава администрации района Герман Боков.
Временный завод установила белорусская фирма, выигравшая торги на ремонт 24 километров дороги в Касимовском районе.