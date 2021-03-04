Москва, , 17:21 — REGNUM В самое ближайшее время в России бесконтактные платежи с использованием современных носителей будут занимать подавляющую долю операций на розничном рынке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 марта заявил доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб, комментируя новость о том, что жители РФ стали пользоваться бесконтактными платежами в три раза чаще.

«Система бесконтактных платежей имеет ряд очевидных преимуществ. Это и расширение возможностей, и удобство, и безопасность. В связи с этим рост их популярности очевиден. Более того, по моему мнению, в самое ближайшее время бесконтактные платежи с использованием современных носителей будут занимать подавляющую долю операций на розничном рынке, — сказал Твердохлеб. — Что касается рисков, они сопоставимы с рисками при использовании обычных платежных карт».

Как подчеркнул экономист, один из самых важных факторов здесь — человеческий.

«Недостаточная внимательность при проведении идентификации с гаджетами, элементарное отсутствие пароля или другой формы защиты устройства, — сказал он. — Относительно технологических рисков, насколько мне известно, компании, которые занимаются разработкой программного обеспечения для бесконтактных платежей, достаточно серьезно эти риски отслеживают. Поэтому основные проблемы, которые сейчас возникают, связаны прежде всего с человеческим фактором и элементарной невнимательностью».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев заявил, что с 2010 года по 2020 год количество операций проводимых бесконтактными платежами увеличилось в РФ более чем в 30 раз.

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