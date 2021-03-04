Варшава, , 17:20 — REGNUM В настоящее время решений в Польше по поводу ужесточения социальных и экономических ограничения не принято. Об этом, как передает Polskie Radio 24, заявил 3 марта пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер во время пресс-конференции.

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Однако, по его словам, из-за наступления третьей волны пандемии это может произойти уже на следующей неделе.

«Мы рассматриваем определенные ограничения регионального характера. Как мы ранее сообщали, после второй волны заражений мы пересмотрели тактику относительно общегосударственных мер и отныне будем вводить отдельные ограничения по регионам — в зависимости от эпидемиологической ситуации в них», — подчеркнул Мюллер.

Он отметил, что вопрос возвращения ограничений будет рассмотрен в правительстве на следующей неделе — 8−12 марта. В случае, если к этому времени будет наблюдаться рост числа заражений, в отдельных регионах может быть снова введен запрет на работу непродуктовых магазинов и павильонов, а также на посещение музеев, художественных галерей, отделений почты и ряда спортивных объектов.