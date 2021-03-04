Вашингтон, , 17:18 — REGNUM Экс-чемпион UFC Джуниор Дос Сантос и Алистар Оверим не будут выступать под эгидой организации. Об этом 4 марта сообщает MMA Junkie.

Два тяжеловеса покинули ростер бойцов UFC, официальные лица на данный момент отказались комментировать ситуацию.

Дос Сантос дебютировал в UFC в 2008 г., проведя 23 боя — одержав 15 побед. В последних четырех поединках бразилец потерпел 4 поражения, в последний раз выходил на ринг в декабре и проиграл Сирилу Гану в рамках турнира UFC 256.

А Оверим начал выступать в UFC в 2011 г. и провел 21 бой — 13 побед. 6 февраля голландец уступил Александру Волкову на турнире в Лас-Вегасе.