Майкоп, 4 марта, 2021, 17:17 — ИА Регнум. Торжественное открытие нового корпуса для Майкопской городской детской поликлиники на 1100 посещений в день состоялось 4 марта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства главы Республики Адыгея. Новый корпус построен в рамках реализации Индивидуальной программы социально-экономического развития РА. В церемонии открытия корпуса приняли участие глава РА Мурат Кумпилов, директор ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России Андрей Фисенко, главный федеральный инспектор аппарата полпреда президента РФ в ЮФО по РА Сергей Дрокин, министр здравоохранения РА Рустем Меретуков, представители кабинета министров РА, Госсовета-Хасэ РА, руководители организаций системы здравоохранения республики.

Фото Алексея Гусева Здание новой городской поликлиники в Майкопе

«В прошлом году при поддержке федерального центра у нас заработала Индивидуальная программа развития Адыгеи. Детская поликлиника — это очередной завершенный проект в рамках данной программы. То есть сегодня мы уже видим результаты нашей последовательной работы по улучшению качества медпомощи. И мы благодарны президенту РФ, правительству РФ, нашему куратору — Минсельхозу РФ, всем, кто участвовал в формировании Индивидуальной программы развития, за поддержку наших инициатив, важных для развития региона», — сказал на церемонии Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи отдельно подчеркнул, что создание новых условий для работы детского медучреждения — это важный шаг в повышении качества и доступности медицинских услуг в рамках реализации стратегических инициатив президента РФ Владимира Путина в сфере здравоохранения. Мурат Кумпилов также поблагодарил министра здравоохранения РФ и руководство профильных федеральных ведомств за поддержку, внимание к региону и выразил надежду на дальнейшее эффективное взаимодействие в подготовке кадров, внедрении современных методов лечения.

Майкопская городская детская поликлиника давно нуждалась в расширении — ранее она занимала первый этаж жилого дома в микрорайоне Маяк, и поток пациентов из развивающейся части города, где активно ведется жилищная застройка, проживает много молодых семей, растёт рождаемость, превышал возможности учреждения.

В связи с этим руководством республики было принято решение о приобретении нового здания для детской поликлиники и современного медоборудования. На эти цели было направлено 180 млн рублей в рамках Индивидуальной программы социально-экономического развития РА. Новое здание построено в густонаселенном микрорайоне Черемушки, рядом с новым Медицинским центром, который также был открыт в 2020 году. Здесь созданы комфортные условия для пребывания маленьких пациентов и работы медперсонала. В поликлинике открыты рентген-кабинет, кабинеты ЭЭГ (электроэнцефалограмма), РЭГ (реоэнцефалография), ЭМГ (электромиография), а также кабинет охраны зрения для детей. Также открыты комната кормления для грудных детей, отделение реабилитационно-восстановительного лечения. Таким образом, благодаря Индивидуальной программе создан комплекс учреждений здравоохранения в спальном микрорайоне города.

Андрей Фисенко дал положительную оценку педиатрической службе Адыгеи, отметив, в частности, снижение уровня младенческой смертности. По этому показателю Адыгея сегодня занимает шестов место в стране, значительно увеличив число спасённых детских жизней за год. Для развития работы в данном направлении Мурат Кумпилов поручил руководству минздрава РА и МГТУ рассмотреть предложения о новых формах сотрудничества с НМИЦ здоровья детей, в том числе в рамках повышения квалификации медработников и преподавателей медицинского института МГТУ.

«Пандемия коронавируса скорректировала наши планы, в то же время мобилизовала нас. Мы принимали оперативные решения, открывали инфекционные госпитали, внедряли необходимые меры для снижения числа заболевших, приобретали новое оборудование, лекарственные препараты. На эти и другие меры поддержки населения были затрачены значительные средства из федеральной и республиканской казны, внебюджетных источников. Но наши усилия по совершенствованию системы здравоохранения будут результативны только при помощи медработников», — отметил Мурат Кумпилов.

Главный врач ГБУЗ РА «Майкопская городская детская поликлиника» Нурия Швецова поблагодарила руководство республики, минздрава за новый корпус, что позволит повысить качество медпомощи для детей. Благодаря новому зданию в отделении организована работа в две смены, тогда как ранее приходилось работать в три смены.

Глава Адыгеи сообщил, что работа по развитию системы здравоохранения в республике продолжится как в рамках Индивидуальной программы, нацпроекта «Здравоохранение», так и других программ. В регионе уже действует региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям». В 2020 году в рамках реализации программы «Детское здравоохранение» было приобретено медицинское оборудование и созданы комфортные условия в детских поликлинических подразделениях республики. Всего на эти цели было направлено около 50 млн рублей.