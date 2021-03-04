Калуга, , 17:24 — REGNUM В Калуге 12 апреля 2021 года откроется первый Международный кинофестиваль фильмов о космосе «Циолковский» (The International Space Film Festival «Tsiolkovsky»), сообщили 4 марта корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Афиша кинофестиваля о космосе «Циолковский» Admoblkaluga.ru

В течение недели фестиваль познакомит зрителей с современными российскими и зарубежными фильмами, связанными с космосом и его освоением. Основными фестивальными площадками станут Государственный музей истории космонавтики имени К. Э. Циолковского и Инновационный культурный центр. Программа кинофестиваля включает показы конкурсных художественных, документальных и короткометражных фильмов, в том числе телестудии «Роскосмос», специальную программу полнокупольного кино для планетария, ретроспективы лучших отечественных и зарубежных «космических» кинолент, лекции, творческие встречи, мастер-классы и круглые столы с привлечением известных кинематографистов, космонавтов и представителей научного сообщества.

Международный кинофестиваль фильмов о космосе «Циолковский» проводится с использованием гранта президента России, предоставленного Фондом президентских грантов и при поддержке Министерства культуры РФ, правительства Калужской области, Госкорпорации «Роскосмос», Государственного музея истории космонавтики имени К. Э. Циолковского, коммерческих и общественных организаций.

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