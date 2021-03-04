Варшава, , 17:15 — REGNUM К 100-летию подписания Конвенции о союзе между Польшей и Румынией на улице в центре Варшавы открылась экспозиция с изображениями исторических фотографий отношений двух стран. На них также указаны важнейшие даты и краткое описание изображенных событий. Об этом 4 марта сообщает Polskie Radio.

Директор Центральной военной библиотеки Польши Ян Тарчинский рассказал журналистам, что выставка рассказывает о польско-румынском сотрудничестве, которое началось в конце 1918 года, и в итоге привело к подписанию Конвенции о союзе стран в марте 1921 года.

«В межвоенный период между Польшей и Румынией развивалось очень тесное сотрудничество в различных областях: в политической, военной, экономические. Также развивались культурные, туристические и спортивные связи. Народы обеих стран, воспитанные в духе дружбы и уважения к национальному суверенитету, сдали экзамен, которым стала Вторая мировая война: Румыния приняла массовую миграцию поляков в свою страну», — заявил Тарчинский.

Среди представленных изображений встречаются фотографии встреч лидеров и дипломатов двух стран в последние 100 лет, фотографии поставок товаров из одной страны в другую, совместные спортивные соревнования. Экспозиция под открытым небом будет располагаться в Варшаве до 31 марта.