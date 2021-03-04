Москва, , 17:14 — REGNUM Москва соразмерно ответит на последние антироссийские санкции, заявленные Евросоюзом, сообщила 4 марта на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Речь идет о новых санкциях, которые Евросоюз ввел 2 марта против четырех граждан России за «арест Алексея Навального». В санкционный список внесены председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор России Игорь Краснов и глава ФСИН Александр Калашников.

«Мы рассматриваем действия ЕС как еще одну упущенную возможность отказаться от тупиковой политики ультиматумов, давления, перейти, наконец, в отношениях с Россией к равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству. Российская сторона не оставит без соразмерного ответа очередную недружественную акцию Европейского союза», — сказала Мария Захарова.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД России призвал США на деле отказаться от навязывания демократии