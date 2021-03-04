Веллингтон, , 17:11 — REGNUM Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в Тихом океане у берегов Новой Зеландии, сообщает 4 марта американская Геологическая служба.

Очаг землетрясения залегал на глубине десять километров. Эпицентр подземных толчков находился к северо-востоку от города Гисборн — на расстоянии 238 км.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 3 марта, землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Индонезии.

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