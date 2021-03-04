Москва, , 17:07 — REGNUM Роскомнадзор направил руководству компании Facebook письмо с требованием разъяснить причины блокировки ряда аккаунтов российских пользователей в социальной сети Instagram. Об этом сообщает 4 марта пресс-служба ведомства.

Ранее в официальном блоге Facebook появилось сообщение о выявлении и удалении 530 учетных записей российских пользователей Instagram, якобы осуществлявших «скоординированные попытки ввести других в заблуждение».

В частности, по заявлению, данные аккаунты публиковали материалы с критикой несанкционированных акций в Москве в январе 2021 года.

Сообщается, что Роскомнадзор потребовал от администрации Facebook предоставить списки заблокированных аккаунтов, а также документы, подтверждающие ведение противоправной деятельности с этих страниц.