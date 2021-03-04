Доха, , 17:06 — REGNUM Петра Квитова (Чехия) вышла в полуфинал теннисного турнира в Дохе (Катар) Qatar Total Open, призовой фонд которого — $565 тыс. Об этом 4 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В четвертьфинале Квитова обыграла Анетт Контавейт (Эстония) — 6:3, 3:6, 6:2.

За 1 ч 54 мин Квитова сделала 6 эйсов и 9 брейков, ошибившись при подаче 7 раз. Тогда как Контавейт трижды подала навылет и реализовала 7 брейк-пойнтов, допустив 6 двойных ошибок.

Соперницей Квитовой по полуфиналу станет победительница встречи между Джессикой Пегулой (США) и Каролиной Плишковой (Чехия).