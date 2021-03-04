Москва, , 17:06 — REGNUM Опросы показывают, что большинство жителей РФ, использующих бесконтактные платежи, выбирают такой способ как наиболее быстрый и удобный, хотя и сопряженный с некоторыми рисками. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 марта заявил руководитель направления исследований финансового центра СКОЛКОВО-РЭШ Егор Кривошея. Так он прокомментировал данные НАФИ, согласно которым жители РФ стали в три раза чаще пользоваться бесконтактными платежами.

«Согласно нашим опросам, большинство людей, которые пользуются бесконтактными платежами, отмечают, что это быстро, что в смартфоне можно хранить несколько карт и не нужно помнить пин-код. Помимо этого во многих современных смартфонах сейчас доступна функция оплаты смартфоном, а большая часть банков поддерживает возможность подключения карт к большей части мобильных кошельков», — сказал Кривошея.

Если же говорить о неудобствах для клиента, то, как пояснил экономист, наиболее частые минусы — это разряженный смартфон и трудности при распознавании лица или пальца, особенно при ношении маски.

«Также люди опасаются, что мошенники могут получить доступ к картам, если смартфон потеряется, и не хотят вводить пароль в общественных местах, однако эти риски можно убрать своевременной блокировкой утерянного или украденного смартфона, — уточнил эксперт. — Каких-то объективных больших дополнительных рисков, связанных непосредственно с оплатой, нет, безналичные платежи сейчас довольно безопасны».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Национального агентства финансовых исследований, жители России в три раза чаще стали использовать смартфоны для бесконтактной оплаты услуг и в два раза чаще — другие «умные» устройства: смартчасы и браслеты.

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