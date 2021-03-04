Чебоксары, , 17:02 — REGNUM В Чувашии передано в суд уголовное дело в отношении участника организованной преступной группы (ОПГ), который находился в розыске с 2008 года и обвиняемого в похищении человека, вымогательстве и мошенничестве. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Перед судом предстанет житель Новочебоксарска, который скрывался от следствия 12 лет и был задержан в сентябре 2020 года в Москве.

Правоохранители полагают, что в конце 2002 года он вступил в преступную группу, организованную двумя жителями Чувашии, в составе которой участвовал в похищении человека с требованием продажи квартиры и передачи вырученных средств. По данным следствия, злоумышленники угрожали потерпевшему насилием в отношении него и его малолетнего ребёнка.

В надзорном ведомстве отмечают, что преступная группа также занималась обманом малоимущих граждан, у которых были крупные долги. Правоохранители установили, что злоумышленники предлагали им помощь в погашении задолженности путём продажи их квартир и покупки жилья меньшей площадью. Однако в нарушении договорённостей размер компенсации был значительно меньше, а предоставляемое жильё в ряде случаев — ненадлежащим.

Материалы уголовного дела переданы в Верховный суд Чувашии.

В следственном управлении СКР по Чувашии отмечают, что от преступных действий пострадали 29 человек и один банк. Организаторам и участникам ОПГ обвинительный приговор был вынесен в 2010 году. Им назначено от семи до 12 лет лишения свободы.