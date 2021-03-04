Москва, 4 марта 2021, 17:01 — REGNUM Совету ООН по правам человека следует обратить внимание на «неподобающее поведение докладчиков, которые устроили этот фарс в Женеве» по «делу Навального», сообщила 4 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Комментируя заявление спецдокладчиков ООН о мнимой причастности российских властей к «отравлению» блогера Алексея Навального, Захарова сказала:
Напомним, за 46-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве (Швейцария) Навальному присудили премию мужества Женевского форума по правам человека и демократии.
На форуме было заявлено, что он «вдохновляет мир своим выдающимся мужеством в борьбе за справедливость и гражданские права». Организаторы выразили надежду на скорое освобождение Навального, осуждённого в России за экономическое преступление.
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