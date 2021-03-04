Санкт-Петербург, 4 марта, 2021, 17:07 — ИА Регнум. В Петербурге выходец из азиатской республики СНГ осужден за финансирование террористической деятельности и склонение группы лиц к участию в деятельности международной террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Дарья Драй ИА REGNUM УФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Как сообщили 4 марта в пресс-службе УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сотрудники спецслужбы во взаимодействии с коллегами из ГУ МВД пресекли преступную деятельность Давранбека Косимова, 1981 года рождения.

Выездной коллегией 2-го Западного окружного военного суда Косимов признан виновным в содействии террористической деятельности о приговорен к 11 годам лишения свободы. Три года отбывания наказания он проведет в тюрьме, еще 8 лет — в колонии строгого режима.

Напомним, ранее в Санкт-Петербурге приговорили к пяти с половиной годам колонии общего режима 34-летнего Исфандиёра Акрамова, который пропагандировал идеи «мирового джихада» и вербовал людей для отправки в подразделения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Сирии.