Калуга, , 17:01 — REGNUM В Калужской области вынесен приговор в отношении 59-летнего бывшего директора муниципального учреждения «Центр физкультуры и спорта» муниципального образования городского поселения «Город Балабаново», он признан виновным в присвоении имущества с использованием своего служебного положения. Об этом 4 марта сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Басулина.

Установлено, что в сентябре-ноябре 2015 года директор «Центра физкультуры и спорта» получил из кассы учреждения более 137 тыс. рублей на служебные нужды, которые были оформлены как выданные заведующему хозяйством учреждения по расходным кассовым ордерам и распорядился ими по своему усмотрению.

«Суд признал бывшего директора виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев условно с испытательным сроком три года. Кроме того, судом назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности на государственной и муниципальной службе, связанные с выполнением функций представителя власти или с выполнением организационно-распорядительных, либо административно-хозяйственных полномочий сроком на 2 года 6 месяцев», — сказала Искрина Басулина.

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