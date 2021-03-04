Белгород, , 16:59 — REGNUM Тренеры по картингу белгородского автоспортивного комплекса «Вираж» получили серьёзные ожоги в Туапсинском районе Краснодарского края. В салоне их автомобиля взорвался газовый баллон. Оба мужчины в тяжёлом состоянии, сообщает 4 марта корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на паблик АСК.

Несчастный случай с автодомом на колёсах произошёл в селе Дефановка рядом с трассой «Краснодар-Джубга». Белгородцы направлялись на соревнования в Сочи. В салоне находились три человека, двое из нихполучили серьёзные термические травмы.

Пострадавших перевезли из Туапсинского района в Краснодарский ожоговый центр.