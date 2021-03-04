Москва, , 16:57 — REGNUM Законопроект о запрете на добычу (вылов) морских млекопитающих в культурно-просветительских целях внесла в Госдуму депутат Светлана Бессараб («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 4 марта.

Шоу дельфинов. Севастополь, Крым Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

«Добыча (вылов) в целях использования добытых (выловленных) водных млекопитающих в культурно-просветительских целях, а также организации зрелищно-развлекательных мероприятий в зоопарках, океанариумах, музеях, цирках и других организациях культуры запрещена», — говорится в документе.

Предлагается запретить вылов дельфинов, китов, касаток, тюленей, морских львов и котиков.

Лечебный эффект от дельфинотерапии, используемый владельцами дельфинариев в качестве защиты деятельности, не подтверждается ученым сообществом и сравним с эффектом от общения с домашними животными. Вместе с тем, на официальном сайте практически любого дельфинария можно найти услуги плавания, дайвинга и фотоссесий с млекопитающими, отмечает также автор.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме предложили запретить отлов дельфинов и тюленей для океанариумов