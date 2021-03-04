Пхукет, Таиланд, , 16:56 — REGNUM Международный союз конькобежцев (ISU) отменил конгресс организации в Пхукете (Таиланд) в 2021 году из-за пандемии коронавируса. Об этом 4 марта сообщила пресс-служба ISU.

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Мероприятие должно было пройти с 31 мая по 4 июня. Следующий конгресс ISU должен состояться 6−10 июня 2022 г.

Ранее президент ISU Ян Дайкема заявил, что при проведении ЧМ по фигурному катанию в Стокгольме будет применён опыт организации мирового первенства по конькобежному спорту в Херенвене.

«Мы собираемся использовать опыт проведения ЧМ в Херенвене для ЧМ по фигурному катанию в Стокгольме и для первенства мира по шорт-треку в Дордрехте. «Пузырь», систему которого мы использовали в конькобежном спорте, будет применяться как для шорт-трека, так и для фигурного катания», — отметил Дайкем.

ЧМ по конькобежному спорту завершился 14 февраля. Спортсмены жили в «пузыре» и могли покинуть отель только для того, чтобы поехать на каток.

ЧМ по фигурному катанию пройдёт с 22 по 28 марта.