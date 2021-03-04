Воронеж, , 16:55 — REGNUM Первый заместитель председателя Воронежской городской думы Александр Провоторов задержан 4 марта. Ранее появилась информация о проведении обысков по месту его работы.

По информации «Коммерсантъ-Черноземье», который ссылается на источники в городской власти и в правоохранительных структурах, Провоторов с утра 4 марта находится на допросе, у него проведены обыски. Сам он на данный момент задержан. Завтра, 5 марта, может быть решен вопрос об избрании ему меры пресечения.

СМИ связывают интерес следователей к Провоторову с ранее возбужденным уголовным делом о мошенничестве в рамках избирательной кампании в гордуму в 2020 году, фигурантом которого стал теперь уже бывший врио вице-мэра по градостроительству Юрий Бавыкин. По версии следствия, он мог предложить одному из кандидатов в гордуму обеспечить получение не менее 50% голосов на выборах за 400 тыс. рублей. Сам Бавыкин находится под домашним арестом.

Между тем, официальной информации о задержании Провоторова от правоохранительных и следственных органов не поступало.

Александр Провоторов депутат гордумы четырёх созывов. В 2020 году был избран по округу №9 Воронежа, является членом фракции «Единая Россия» в Воронежской городской думе. По данным сайта гордумы, входит в состав постоянной комиссии по образованию, культуре и социальной поддержке населения; постоянной комиссии по развитию местного самоуправления, цифровизации, депутатской этике и противодействию коррупции.

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