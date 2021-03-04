Нижний Новгород, , 16:52 — REGNUM За семь месяцев диспансеризации в 2020 году избыточная масса тела была зафиксирована у 36 176 из 190 936 жителей Нижегородской области, прошедших диспансеризацию. Об этом сообщает региональный центр общественного здоровья и медицинской профилактики.

Из этих цифр можно сделать вывод, что 18,9% обследованных нижегородцев страдают от излишков веса.

«Безусловно, пандемия и связанные с ней карантинные меры, внесли свой «вклад» в увеличение числа людей с избыточным весом, но стабилизация ситуации с COVID-19 сейчас позволяет подумать о возвращении к привычному образу жизни с активными физическими нагрузками и рациональному питанию для снижения веса, или задуматься о начале ведения здорового образа жизни», — подчеркивают врачи.

Напомним, что по данным Роспотребнадзора, уже 55% населения России имеют избыточный вес, при этом 25% из них страдают от ожирения.